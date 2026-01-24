◇冬季Ｘゲーム第１日（２３日、米コロラド州アスペン）スノーボードの女子ハーフパイプが行われ、昨年世界選手権銀メダルでミラノ・コルティナ五輪に初めて代表入りした１６歳・清水さら（ＴＯＫＩＯインカラミ）が９５・３３点をマークし、大会初制覇を果たした。同学年で同代表の工藤璃星（ＴＯＫＩＯインカラミ）は９２・００点で２位に入り、日本勢がワンツーフィニッシュした。清水は、降雪の下行われた２回目に魅せた