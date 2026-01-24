試合でシュートを決める遼寧鉄人の邦本宜裕選手（右）。（２０２５年１１月８日撮影、瀋陽＝新華社記者／呉青昊） 【新華社瀋陽1月24日】中国サッカー・スーパーリーグ（1部リーグ）の遼寧鉄人は22日、日本人の邦本宜裕選手との契約を更新したと発表した。背番号10を背負うミッドフィールダー（MF）が、クラブと共に1部リーグで2026年シーズンを戦う。 邦本選手は24年2月、甲級（2部）リーグに所属していた遼寧鉄人に