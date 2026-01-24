持ち帰りすし店の「小僧寿し」では、2026年1月24日・25日・31日・2月1日の4日間限定で「超得バリュー盛フェア」を開催します。お得感のあるたっぷり19貫入り毎回好評の「バリュー盛」企画。今回も、人気のネタをお得に楽しめる盛り合わせが揃いました。・超得バリュー盛『まぐろ』不動の人気ナンバーワン。「まぐろ」をしっかり堪能できる商品です。・超得バリュー盛『サーモン』程よい脂のりがたまらない、「サーモン」をたっぷり