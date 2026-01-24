日本代表MF堂安律がプレーするフランクフルトは、ブンデスリーガ18節でブレーメンとのアウェー戦にスタメン出場。開始早々１分の先制ゴールの起点となった。右サイドでボールを持つと、相手守備が届かないところへ抜群のクロス。これをナサニエル・ブラウンがヘディングで折り返し、アルノー・カリムエンドが右足で上手く合わせてネットを揺らした。対戦したブレーメンの日本代表DF菅原由勢が堂安に対して口にした言葉は、対