貪欲にトップを狙う姿勢がズバリとハマった選択だった。「大和証券Mリーグ2025-26」、1月23日の第1試合で、赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）が、あえて一度アガリ牌を見逃した後、トップ目から直取りに成功。一時、逆転でトップ目に浮上するファインプレーを披露した。【映像】予想外の見逃し！たろう、狙い通りのトップ目から直取りの瞬間たろうと言えば「ゼウスの選択」とも呼ばれるように、まるで神の視点で打ってい