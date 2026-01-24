◇スピードスケートワールドカップ（W杯）最終戦第1日（2026年1月23日ドイツ・インツェル）開幕し、女子1500メートルで高木美帆（TOKIOインカラミ）は1分53秒59で2位。種目別では5季連続6度目の総合優勝となり、悲願の金メダルを狙うミラノ・コルティナ五輪へ弾みをつけた。ヨイ・ベーネ（オランダ）が1分53秒34で制した。堀川桃香（富士急）は16位、佐藤綾乃（ANA）は19位だった。男子500メートルで五輪2大会連続メダルを