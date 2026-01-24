元男闘呼組の成田昭次が２４日、都内で自叙伝「人生はとんとん」（集英社）の発売記念イベントに出席した。今作を出版するにあたり「自身について、ここまで細かく振り返ったのは初めて。知らない自分が見えた」と言い「波瀾（はらん）万丈であったことは間違いない」と所感を語った。本のタイトルは形容動詞の「とんとん」と、音楽活動を再開する直前まで働いていたという、とんかつ店の名前のダブル・ミーニング。「名古屋か