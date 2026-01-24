グラビアアイドルの新垣優香（32）が21日、Xを更新。自身の病気を告白し、手術を受けたことを報告した。【映像】新垣優香、手術後の入院中の姿現在32歳の新垣は『週刊プレイボーイ』などでグラビアを披露しており、SNSでも様々な衣装や水着を着ている姿を投稿している。21日に更新したXでは、「手術前日なのできょうから入院です！家族も帰っちゃってさみしい」と、病院のベッドで撮影した自撮りショットを投稿。続けて、「