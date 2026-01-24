冬の雪山で驚きの姿に変身したビションフリーゼに「ポンデリングw」「飼い主が悲鳴あげちゃうやつ」などの反響が寄せられた。【映像】雪山での姿（全身）まるで、ぬいぐるみの様な可愛さのビションフリーゼのろくくん（2歳）。しかし、冬の雪山では、顔中が丸くて白いものでビッシリと覆われ、まるで別の生き物のようになってしまっている。一体なにがあったのか…。雪が降っ