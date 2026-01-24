フリーアナウンサー有働由美子（56）が、23日放送のニッポン放送「うどうのらじお」（金曜午後3時30分）に出演。スマホの機能をめぐる失敗談を語った。この日のテーマは「全然知らなかった」。有働は「今さらっていうのいっぱいあるよね。そんなことあったん？みたいなね。携帯の機能なんかしょっちゅうそうですよね」とスマホの新機能に困惑している様子。「なんだっけ、ピッて。エアドロップか。エアドロもかなり最近だったので