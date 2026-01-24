元男闘呼組で「Rockon Social Club」メンバーの成田昭次（57）が24日、都内で自叙伝「人生はとんとん」（集英社）発売記念イベントを開催した。成田の半生を赤裸々に語る自叙伝。男闘呼組活動休止や芸能界引退、さらに22年に実現した男闘呼組の復活など、波瀾（はらん）万丈の人生の裏側をつづった。「幼少期からここまで細かく振り返ったのは初めてだったので、知らない自分が見えてくることもあった。今後の人生のバイブルになっ