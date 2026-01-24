Photo: 田中宏和 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。手ぶらで気軽に、目の前に広がるパノラマビューを動画撮影したい。そんな場面で役立つのがウェアラブルカメラ。とはいえ、一般的なアクションカメラは重量感がそれなりにあるので、装着したままだと負担感があるのが気になるポイント。そこで、オススメしたいのがウェアラブルカメラ「S112」