Image: 合同会社aquamarine こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。イヤホン選びって、白か黒かの2択になりがちですよね。機能は十分だけどどこか味気ない……。そんなイヤホン市場に新たな個性をもたらしてくれそうなのが「WoodSound」です。天然木の質感が、耳元に自分らしさをそっとプラスします。木の個性を楽しむデザイン