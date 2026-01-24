まだ足りない！？ドジャースがワールドシリーズ３連覇に向けて今オフも大型補強を敢行した。ＦＡ市場の目玉だったカイル・タッカー外野手（２９）で外野の不安を和らげ、最大の懸案だったブルペンを安定させるため、守護神のエドウィン・ディアス投手（３１）も戦列に加えた。いずれの補強も球界内に衝撃を与えたが、米スポーツサイト「ブリーチャーリポート」は２３日（日本時間２４日）、各球団の「欲しいものリスト」を特