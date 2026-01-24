岡山市北区の金山寺で2月7日に行われる「会陽」に向け、宝木に祈りを込める、「温座」という儀式が行われています。 僧侶の「座」が冷める間がないことから名前がついたとされる儀式で、４人の僧侶が昼夜を問わず１回１時間ほどの祈祷を48回続けます。江戸時代から約160年途絶えていましたが、伝統を守ろうと6年前に復活しました。寺を訪れた人たちも一緒に読経をしていました。 岸本賢信住職は「みなさん色々不安があると