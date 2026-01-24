俳優の鈴木亮平が主演を務める、TBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜後9：00）。今回は、悪徳刑事の儀堂歩（鈴木）と裏でつながり、組織との連絡や儀堂の監視役を担う裏組織の実行役・冬橋航を演じる永瀬廉と、その冬橋とバディを組む霧矢直斗役の藤澤涼架の二人にインタビュー。今作でドラマ初共演となったお互いの印象から、共に初挑戦となった“ダーク”な役どころ、二人が思う本作の見どころまで、たっぷりと語ってもらっ