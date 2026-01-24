プレミアリーグのチェルシーに所属するコール・パーマーに退団の可能性が浮上している。『THE Sun』によると、パーマーはロンドンでの生活に不満を抱えており、故郷であるマンチェスターに戻りたいと考えているようだ。そこで移籍先に浮上したのが、マンチェスター・ユナイテッドだ。幼少期は同クラブのファンだったようで、同じポジションであるブルーノ・フェルナンデスが31歳ということを考えると、パーマーは理想的な後釜とい