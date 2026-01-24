新造車両「清流号」内外装のイメージが公開長良川鉄道は2026年1月21日、ナガラ600形の新造車両「清流号」を導入すると発表しました。今後、2026年3月下旬から運行を開始する予定です。【画像】青い！これが長良川鉄道の新車「清流号」の内外装イメージです岐阜県を走る長良川鉄道は元々、国鉄の越美南線として、1934（昭和9）年に全通した路線です。路線延長が72.1kmにおよぶ長大なローカル線で、終点が他の路線と接続していな