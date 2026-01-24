俳優の本田望結（21）が23日、自身のXを更新。大ヒットドラマ『家政婦のミタ』（日本テレビ系／2011年）で共演した中川大志（27）との2ショットを公開した。【写真】「激エモ」本田望結＆中川大志の“久々”2ショット本田は「お久しぶりのお兄ちゃん」とつづり、中川との2ショットを投稿。2人は同ドラマに兄妹役で出演しており、共演当時の2ショットも添えた。この投稿には、「こりゃ懐かしい」「激エモツーショットやん!!」