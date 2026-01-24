拉致されたとみられるニコル・パルドさん/Sinaloa Attorney General’s Officeメキシコ市（CNN）メキシコ北西部シナロア州で今週、米国とつながりのある女性コンテンツクリエーターが行方不明になり、メキシコ当局が捜索を進めている。女性が白昼、銃を突きつけられて拉致される様子とみられる動画が拡散したことを受け、対応に乗り出した。米テスラ「サイバートラック」のカメラで撮影されたとされる映像には、武装した複数の男が