空き家や老朽化した古民家の扱いが全国的な課題となるなか、兵庫県赤穂市ではそうした物件の積極的活用の取り組みが生まれています。例えば武家屋敷跡に残る築130年の蔵が、いま人々に憩いを与える存在となっているとか。詳しく取材しました。☆☆☆☆蔵は明治中期に建てられたもので、カフェとして再生させたのが濱尾萌夏さんです。かつて祖父母が暮らしていた母屋とともに管理されてきましたが、住む人がいなくなり活用方法