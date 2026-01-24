【モデルプレス＝2026/01/24】TBSアナウンサーの近藤夏子（29）が1月24日、自身のInstagramを更新。第1子出産を報告した。【写真】出産発表・29歳TBSアナ、子どもの姿◆近藤夏子、第1子出産近藤は「予定日よりもぐんと早く出産し母子共に無事で、赤ちゃんと一緒の生活がスタートしています」と報告。「お母さんになりたいという私の昔からの夢を叶えてくれた我が子を見ると、それはそれは幸せで涙が溢れます。ありがとう 最強ママ