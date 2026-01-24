久常涼米男子ゴルフのアメリカン・エキスプレスは23日、カリフォルニア州ラキンタのPGAウエスト・スタジアムコースなど3会場（いずれもパー72）で第2ラウンドが行われ、71位で出た久常涼が7バーディーの65で回り、通算11アンダーの133で首位と6打差の26位に浮上した。中島啓太は8アンダーの62位、金谷拓実は7アンダーの79位、平田憲聖は3アンダーの126位。スコッティ・シェフラーと、60で回ったブレーズ・ブラウンの米国勢が通