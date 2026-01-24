1円単位の支出を惜しむ徹底した倹約家であっても、感情という「計算不能な支出」に脆い側面があることも。長年の倹約で蓄えたはずの安心を、一瞬で瓦解させたのは浪費でもギャンブルでもありませんでした。本記事では、中村修一さん（仮名）の事例とともに、収支管理のプロが直面した経済的破綻について、FP相談ねっと・認定FPの小川洋平氏が解説します。※本記事は実話をベースに構成していますが、プライバシー保護のため、個人