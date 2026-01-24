◆ 3年ぶりNPB復帰も振るわず、再び米球界へ現地時間23日、ボストン・レッドソックスがタイロン・ゲレーロ投手(35)とマイナー契約を結んだと『MLBトレードルーマーズ』が報じた。招待選手としてスプリングトレーニングに参加する。コロンビア出身のゲレーロは2016年にパドレスでMLBデビューを飾り、通算113試合に登板。2022年にはロッテに加入し、勝ちパターンの一角として24ホールドを挙げた。3年ぶりにNPBへ復帰した昨季は21