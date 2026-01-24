＜大相撲初場所＞◇十三日目◇23日◇東京・両国国技館【映像】190センチの巨漢力士、唐突な“珍”決着前頭十五枚目・朝紅龍（高砂）と前頭七枚目・欧勝馬（鳴戸）の一番で、唐突に決着がつく珍しい場面があった。190センチの大柄な欧勝馬が崩れる事態に「なんだ？」「珍しいですね」とファンが困惑する一方、解説の境川親方は「何かしたわけではなかったが妥当」と納得した。立ち合い鋭く当たったのは小兵の朝紅龍。筋骨隆々な