将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）に永瀬拓矢九段（33）が挑む注目のシリーズ、「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」。その第2局が1月24日、京都市の総本山「伏見稲荷大社」で対局を開始した。【映像】千本鳥居で撮影に臨んだ実際の様子盤上の駆け引きと共にファンの熱視線を集めているのが、前日の23日に公開された貴重なショットだ。両対局者は現地・京都に入ると、まずは伏見稲荷大社