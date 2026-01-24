【パリ＝上地洋実】スペイン紙エル・パイスによると、スペイン南部アダムス近郊で起きた高速鉄道２本が絡む脱線事故で、スペインの鉄道事故調査委員会は２３日、線路の破断が原因で列車が脱線した可能性があるとする初期調査報告書を公表した。１８日夜に発生した事故では、走行中の高速列車の後部車両が脱線して隣接する線路に進入し、対向してきた別の高速列車と衝突した。死者は４５人に上っている。調査報告書は、線路は