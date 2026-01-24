昨年１１月にＮＭＢ４８を卒業した小嶋花梨が２４日、ＭＢＳ「せやねん！」に出演、グループ卒業後、初めて届いた給与明細について赤裸々に話した。番組では恵方巻きについて話題になった。小嶋は恵方巻きを食べるときは家族が唯一食事のときに静かになる時間だと明かし、仲の良さをうかがわせた。何を願うかを問われ、小嶋は「わたし、グループを卒業して初めてのお給料の明細が昨日、届いたんです」とお金の話になった。共