１月２４日の中山で９鞍に騎乗予定だった内田博幸騎手＝美浦・フリー＝が全レースで乗り替わりとなった。１月２２日の船橋で落馬負傷。当初は落馬の影響はなく騎乗する予定だったが、「ＭＲＩ検査を受けた結果、骨折はしていないものの、肩の腱を傷めていることが分かりました」と自身のインスタグラムで報告。あわせて完治するまでの間、休養に入ることが分かった。本日の変更は以下の通り。１Ｒ（３）ビアーレ