薩摩地方の山地ではきょう24日昼前にかけて大雪となる見込みです。 積雪や路面凍結でチェーンが必要な道路があります。 九州南部の上空およそ1500メートルにはマイナス6度以下の寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が続いています。 薩摩地方の標高200メートルを超える山地や高台では、きょう24日昼前にかけて大雪となるおそれがあります。けさ6時からあす朝6時までに予想される24時間の降雪量は多いところで、