たどり着いた最後の住処が噴火で沈没「オオウミガラス」 【オオウミガラス DATA】分類：鳥類チドリ目ウミスズメ科絶滅時期：1844年生息地：ニューファンドランド沖からアイスランドほか 住処を転々とした飛べない鳥 オオウミガラスは、全長約80cm、体重約5kgの大型の海鳥です。白い腹と黒い背中、そして翼の根元の白い斑点が特徴で、ペンギンと呼ばれており、南極で見つかったペンギンの語源になりましたが、ペンギン