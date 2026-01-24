お笑いトリオ「３時のヒロイン」のゆめっちが２２日に放送されたテレビ東京「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告」に出演した。この日は「５８秒でオチる話ＧＰ」という企画。ゆめっちは「私、下積み時代に吉本の劇場に出ていたんです。その当時、ライブ会場に自転車で通ってたんです。おうちから。劇場から家までがすごい坂道で。その坂道を私はノーブレーキで行くっていう遊びをしてたんです」と振り返った。ゆめっ