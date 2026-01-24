きょう（24日）午前10時ごろ、岡山市南区箕島のLAA岡山オートオークション会場内でトラック1台が燃える火事がありました。現在消防が詳細を調査中です。 現場は国道2号線沿いで、警察によりますとこれまでのところけが人の情報は入っていないということです。 【画像を見る】