けさ（24日）早く、香川県さぬき市の県道で車2台が衝突し炎上、1人が死亡しました。 きょう午前6時半ごろさぬき市大川町田面の県道10号で、ワゴン車がセンターラインを越え対向してきた大型トラックと衝突、2台とも炎上しました。 火は約3時間後に鎮火しましたが、ワゴン車から1人が遺体で見つかりました。大型トラックを運転していた徳島県の男性（41）は軽傷の模様です。 現場は、片側2車線の見通しの良いほぼ直線の道