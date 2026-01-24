北海道・函館西警察署は2026年1月24日、自称函館市赤川に住む男（50）をホテル代を支払わず宿泊した詐欺の疑いで逮捕しました。警察によりますと男は2026年1月20日から21日にかけて函館市大手町にある函館国際ホテルに宿泊し料金2万7811円を支払わずにホテルを立ち去った詐欺の疑いがもたれています。男は1月20日午後3時前に1人でホテルにやってきて宿泊の予約をし、そのまま1泊2食のサービスを受けました。翌21日・午前10時