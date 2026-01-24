ドジャース・山本由伸投手（27）が24日、NIKE HARAJUKUでナイキジャパンが開催したトークショー「WINNER'S MIND」に出演。球団史上初のワールドシリーズ（WS）連覇の大きなポイントとなった、WS第3戦での登板志願について振り返った。1勝1敗で迎えたブルージェイズとのWS第3戦、5―5のまま延長戦に入り、ドジャースは計10人の投手をつぎ込んだ。延長18回、第2戦で9回105球を投げ、1失点完投勝利していた山本が志願してブルペン