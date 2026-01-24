ブルージェイズからＦＡとなっているＭＬＢ通算２２１勝右腕、マックス・シャーザー投手（４１）の去就が未定のままとなっている。投手最高の栄誉であるサイ・ヤング賞に３度輝いたシャーザーは、米スポーツサイト「アスレチック」のインタビューで「体調は万全で、特定の球団からオファーがあれば即座に契約できる」と今季も現役を続行する強い意思を示した。ただ、所属球団が決まっていない現状に焦りはなく、「開幕日の後ま