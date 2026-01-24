高難度パフォーマンス、個性豊かな新世代、リニューアルした劇場--2020年代のAKB48は、かつての「会いに行けるアイドル」だけではない、新たな魅力を兼ね備えたグループへと進化している。2025年の結成20周年ではOGの存在感が話題を集めたが、同時に「今のAKBもかわいい」「現役も気になる」という声も急増した。本記事では、20周年を経て改めて注目される現在のAKB48の魅力を整理していく。【写真】かわいさあふれるAKB48現役“