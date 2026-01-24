フリーアナウンサーの徳光和夫さんが２４日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。徳光さんは、今週、大ファン「巨人」の首脳陣とゴルフを行ったことを明かし「もう僕の本当に唯一の贅沢と言いましょうか。お願いしましてです来ていただきましてね。キャンプ前に首脳陣が集まることは、あんまりないそうなんですね。だから、割合と私がお声をかけさせても