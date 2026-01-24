シュート数は32本。相手は1人が退場した格下のベトナム。韓国の競技力は残念なレベルだった。衝撃の敗戦でアジアサッカー連盟（AFC） U−23（23歳以下）アジアカップを4位で終えた。李敏成（イ・ミンソン）監督が率いる韓国U−23代表は24日（日本時間）、サウジアラビアのジェッダのキングアブドゥラスポーツシティーホールで行われた3位決定戦で、金相植（キム・サンシク）監督が指揮するベトナムと前後半90分を2−2で引き分けた