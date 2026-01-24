ヘグセス米国防長官＝15日、ワシントン郊外の国防総省（AP＝共同）【ワシントン共同】米国防総省は23日、第2次トランプ政権で初となる国家防衛戦略（NDS）を公表した。南北米大陸を中心とした「西半球における米国の権益を守る」と明記。中国抑止に向け日本の南西諸島から台湾、フィリピンを結ぶ「第1列島線」に強固な防衛体制を構築するとした。世界中の同盟国に対し、防衛支出などを国内総生産（GDP）比5％に引き上げるよう求