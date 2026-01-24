気象台は、午前10時24分に、なだれ注意報を新発田市、村上市、五泉市、胎内市、阿賀町、関川村に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】新潟県・新発田市、村上市、五泉市、胎内市、阿賀町、関川村に発表（雪崩注意報） 24日10:24時点新潟県では、風雪や大雪、高波、竜巻などの激しい突風、落雷、電線等への着雪に注意してください。下越、中越、上越では、なだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報