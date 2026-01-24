メイクアップアドバイザーの伊早坂美裕です。アイブロウメイクってあまり変わっていないように見えて、実は時代と共にかなり変化しているので、定期的にアップデートしていないと、時代遅れに見える原因になってしまいます。そこで今回は、時代遅れ眉になりやすいNGポイントをご紹介します。【詳細】他の記事はこちら細すぎる眉細眉が流行った時代が比較的長かったので、慣れ親しみすぎてずっと細眉のままという方も多いと思います