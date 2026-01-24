中国国際航空は、東京/成田〜北京/首都線を1月26日から運休する。当初は1日2往復を運航しており、このうちCA113/114便の運航を12月22日から取りやめている。理由は機材繰りのためで、運休期間は3月28日までを予定している。予約客には1回のみの代替便への変更もしくは払い戻しを無手数料で案内する。