使い終わったヘアアイロンの置き場に毎回困っていた筆者。熱が冷めるまで出しっぱなしにしていると、見た目が気になります…。そんな時に見つけた、ダイソーの『ヘアアイロンケース』を試しに使ってみました。シンプルながら200円とお手頃で、日常で使うには十分なクオリティ◎ただ、ちょっと惜しい点も…！？【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ヘアアイロンケース価格：￥220（税込）サイズ（約）：33cm×12cm販売ショップ