アジア制覇まであと１勝。大岩剛監督が率いるU-23日本代表は、ロス五輪世代初のタイトルを勝ち取るべく、１月24日にサウジアラビアで開催されているU-23アジアカップの決勝に臨む。ファイナルの相手は中国。今大会ここまで無失点で勝ち上がってきており、守備に比重を置いた５バックはタフで粘り強い。スペインでプレーした経験を持つGKリー・ハオを中心としたディフェンス陣は強固だ。日本としては焦れずに攻撃を仕掛け続け、