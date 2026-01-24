◆「ラデュレ 日比谷店」からいちごのアフタヌーンティーが登場！目にもかわいい春色スイーツとリッチなセイボリーにうっとりラデュレ 日比谷店より、2026年4月2日（木）までの期間限定で、旬の甘酸っぱいいちごを贅沢に味わい尽くす「いちご アフタヌーンティー」が今年も登場。いちごの甘い香りが広がるかわいらしいパティスリーをはじめ、キャビアやフォアグラを使用したリッチな味わいのセイボリーなど、特別なラインナップで