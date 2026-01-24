CBCの中村彩賀アナウンサー（25）が23日までに自身のインスタグラムを更新。最新ショットを披露した。「今日のゴゴスマ中継は、氷点下の森からお伝えしました！」と振り返ると、飛騨高山で雪と氷をバックにした室内で白のダウン、マフラー姿でのショットをアップ。「マイナスの世界日没から21時までは、ライトアップも行われるみたいです」と伝えた。中村アナの母親は、女優の斉藤慶子。入社1年目の現在はCBCのローカル