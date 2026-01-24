社会保険料の増大による「ステルス増税」は今後も拡大していく可能性が濃厚だ。作家の橘玲さんは「サラリーマンであるあなたにできる“抵抗”はマイクロ法人戦略しかない。民主主義である日本には、このしくみを使った節税法が恒久的に機能する理由がある」という――。※本稿は、橘玲『新・貧乏はお金持ち』（プレジデント社）の一部を再編集したものです。■進む「国民皆社会保険化」前回記事（「やはり厚生年金は割が悪すぎる…